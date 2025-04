Ilrestodelcarlino.it - A Semplici e Breda un’altra chance

Sono diciotto i cambi di panchina in serie B, da inizio settimana novità a Reggio Emilia e di nuovo a Cosenza, in una cadetteria sempre più movimentata e ci sta a sette giornate dalla fine quando i punti sono diventati pesantissimi. E non dimentichiamo che altre due situazioni sono in bilico, Sampdoria e Salernitana, ma adovrebbe essere concessa. A Reggio Emilia intanto la pesante sconfitta (5-1) dei granata rimediata sabato con un Sassuolo (5-1) ormai in A è costata il posto all’ex mister del Cesena William Viali, al suo posto è già al lavoro Davide Dionigi, ex attaccante della stessa Reggiana nel 1994, due anni fa l’ultima esperienza da allenatore a Cosenza. Gli emiliani sono piombati in zona retrocessione diretta e ora dovranno affrontare la Cremonese.