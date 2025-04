Ilgiorno.it - A rischio crollo la chiesa dei minatori

La struttura continua a muoversi e le crepe si fanno sempre più evidenti. È sempre più difficile a Gorno la situazione dellaparrocchiale di San Martino Vescovo, inaugurata nel 1932, chiusa ormai da 14 mesi per pericolo di crolli, uno dei maggiori edifici di culto della Val del Riso. Con tutta probabilità, tra le cause maggiori del movimento dell’edificio, vi è l’acqua che circola al di sotto del terreno. "Ero stato io, il 17 gennaio del 2024, a decidere che era meglio chiudere l’accesso ai fedeli dopo che mi erano caduti in testa dei calcinacci – spiega il parroco, don Angelo Epis –. Ma non immaginavo che la situazione si sarebbe rivelata così drammatica". Un’ordinanza comunale ha disposto il divieto di accesso a tutta l’area intorno alla parrocchiale. "I tecnici – prosegue padre Epis – hanno riferito che quest’inverno è andata bene.