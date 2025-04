.com - A Milano arriva l’autobus 90 Carati: Netflix lancia Nuova Scena 2 tra le linee 90/91

Milano si tinge d'oro per celebrare il ritorno di "Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia" su Netflix: per il lancio della seconda stagione, è stato presentato il "90 Carati", un autobus interamente brandizzato che per tutta la giornata farà tappa lungo le principali fermate delle linee 90/91. Autobus 90 Carati: il lancio dorato di Nuova Scena 2 Per il ritorno di Nuova Scena 2, Netflix ha deciso di portare lo show tra le strade milanesi con un'iniziativa street e spettacolare: un autobus completamente dorato, battezzato 90 Carati, che offre ai fan un viaggio immersivo nella cultura urban del programma. A bordo, i visitatori potranno scoprire contenuti inediti, ascoltare i cypher ufficiali della nuova stagione ("WE GOT IT" e "TUTTO A POSTO" – ASCOLTALI QUI) e vivere un'anteprima dell'atmosfera del contest rap più atteso della stagione.