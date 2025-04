A Melfi arriva la nuova DS n8 Mariani Grandissimo orgoglio

Unlimitednews.it - A Melfi arriva la nuova DS n°8, Mariani “Grandissimo orgoglio”

(ITALPRESS) – "Il DS numero 8 è la prima auto francese che viene prodotta qui a, per noi questo è un. Rappresenta laera di DS, abbiamo 10 anni e proseguiamo. Numero 8nel 2025, avremo anche altri lanci nel futuro per far progredire il brand e consolidarlo". Lo ha detto Alessandra, direttrice Marketing DS Italia, a margine della presentazione dellaDS n°8, presentata a.