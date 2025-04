A marzo giù la bolletta del gas per i clienti vulnerabili | -99% Da aprile il bonus potenziato

Ilfattoquotidiano.it - A marzo giù la bolletta del gas per i clienti vulnerabili: -9,9%. Da aprile il bonus potenziato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

del gas più leggera aper ie via libera daalda 200 euro per l’elettricità per le famiglie con Isee fino a 25mila euro previsto per tre mesi dal Dl Bollette. Sono le novità comunicate dall’authority di settore Arera. Sul fronte gas, scende di quasi il 10% (9,9% per la precisione) rispetto a febbraio il prezzo di riferimento del metano per il nuovo cliente tipo – cioè una famiglia con consumi medi di 1.100 metri cubi annui – e si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo.Il calo della tariffa è una “ottima notizia” per quanto attesa, commenta l’Unione nazionale consumatori osservando che “con l’avvicinarsi della fine della stagione termica cessano solitamente le speculazioni invernali sul gas”, rileva l’Unione Nazionale Consumatori.