A Formigine arriva Infanzia Si-cura: un percorso per futuri genitori e per chi si occupa di bambini fino a 3 anni

Si terrà a partire dall’8 aprile, presso il Centro per le famiglie di Casinalbo (via Landucci 1), una serie di incontri dedicati ae a coloro che sino dia 3, per approfondire tematiche relative alla sicurezza dei piccoli nelle diverse fasi di crescita.