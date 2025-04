Unlimitednews.it - A Denver non basta uno Jokic stellare, Curry trascina i Warriors

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – La nottedi Nikolae due overtime nonno ai Nuggets, alla Ball Arena passa Minnesota con due liberi su tre di Alexander-Walker a 0?1 dalla fine dell’ultimo supplementare per il 140-139 finale.Senza Murray e Porter jr,si aggrappa al serbo che con 61 punti – record stagionale in Nba -, 10 rimbalzi e 10 assist firma la terza tripla doppia di sempre nella storia della Lega con almeno 60 punti. Ma i Wolves, che trovano nelle mani di Edwards 34 anni, si confermano la bestia nera dei Nuggets e centrano il sesto successo consecutivo negli scontri diretti, compresi i play-off della scorsa stagione.Fra l’altro nelle fila di Minnesota mancavano Donte DiVincenzo e Naz Reid, squalificati per una partita dopo la maxi-rissa nella sfida con Detroit (2 turni a Stewart e uno a Sasser e Holland II fra i Pistons).