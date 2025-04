Lanazione.it - A Bucine è emergenza furti

Arezzo, 02 aprile 2025 – La lista Sviluppo Comune segnala una nuova ondata die in Valdambra e parla di situazione insostenibile. "Ancora, una volta, ladri in azione nel nostro territorio - ha tuonato il gruppo di opposizione - Qualche giorno fa fu il capoluogo ad essere stato preso di mira, ieri sera la frazione di Ambra è stata vittima di nuovida parte di una banda di ladri. Non è più sostenibile una situazione del genere, anche perché, sembra che il nostro territorio, purtroppo, piaccia molto ai malviventi. I cittadini non possono più vivere nella paura, non possono continuare a non sentirsi al sicuro nelle proprie abitazioni". Sviluppo Comune ha ricordato di aver portato a più riprese, in consiglio comunale, questo problema. "Il primo cittadino, garante della sicurezza di tutti i suoi cittadini, deve attuare atti concreti, non più procrastinabili - ha detto la minoranza - più forze dell’ordine sul territorio e più tecnologia a supporto delle stesse con l’incremento dei sistemi di video sorveglianza”.