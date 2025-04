Repubblica.it - “A 35 anni con lo stipendio da infermiere non riesco a pagare un affitto a Bologna. Mi licenzio”

Pavel Krilovs ha deciso di rinunciare al lavoro al pronto soccorso del Sant’Orsola per ritornare a casa a Reggio Calabria. “Amo la mia professione, ma non posso buttare metà paga in. In Italia il personale dell’emergenza è poco valorizzato”