Primo tempo 1’ Calabria fa viaggiare Dallinga, rasoterra debole, Seghetti blocca. 2’ Progressione irresistibile di Orsolini, diagonale a colpo sicuro di destro, ma la palla esce di un soffio. 16’ Ndoye crossa dalla sinistra, Dallinga prova a piazzarla di testa, ma non centra lo specchio. 23’ 0-1 GOL ORSOLINI Odgaard parte sul filo del fuorigioco e dalla sinistra scodella un pallone al centro: Orsolini, tutto solo, col sinistro castiga Seghetti. 29’ 0-2 GOL DALLINGA Ndoye fa viaggiare il centravanti olandese, controllo e tocco di esterno destro a beffare Seghetti sul palo lontano. 39’ Calabria si fa anticipare di testa da Fazzini e Solbakken s’infila nel corridoio: sinistro velenoso che Skorupski devia in modo provvidenziale. 47’ Dallinga si avvita in girata nel cuore dell’area empolese: conclusione alta.