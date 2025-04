Movieplayer.it - 28 anni dopo, Danny Boyle: "Non abbiamo soldi per fare il terzo film"

Leggi su Movieplayer.it

Sony non ha ancora finanziato ile ultimo capitolo della trilogia horror inglese firmata da Alex Garland, come svela il regista. I fan fremono in attesa di vedere il nuovo capitolo della saga zombie inglese firmata da Alex Garland e, 28, in uscita nei cinema italiani il 19 giugno con Eagle Pictures. L'avventura horror è il primo capitolo di una nuova trilogia che proseguirà, nel 2026, con 28 Years Later: The Bone Temple, girato back-to-back e diretto da Nia DaCosta. Ma, intervenuto al CinemaCon di Las Vegas per presentare ilin uscita, ha raffreddato gli entusiasmi del pubblico spiegando che al momento manca l'accordo economico per il, diretto nuovamente da lui. Il .