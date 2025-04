Cultweb.it - 2001: Odissea nello spazio uscì nel 1968 e ancora discutiamo sul significato del Monolito: ecco le teorie più bizzarre

Leggi su Cultweb.it

Il film, diretto da Stanley Kubrick e basato sul racconto di Arthur C. Clarke, è considerato uno dei capolavori della fantascienza. Nonostante oltre 50 anni di analisi e dibattiti, ildel misteriosorestaoggetto di interpretazioni e speculazioni. Kubrick, noto per il suo perfezionismo e per il suo amore per le interpretazioni multiple, ha dato la sua spiegazione, ma questo non ha frenato i fan dalle loro speculazioni. Secondo una delle interpretazioni più diffuse, ilrappresenta uno strumento alieno per accelerare l’evoluzione dell’umanità. Appare agli uomini primitivi, spingendoli all’uso degli strumenti, e poi di nuovo sulla Luna, indirizzando l’uomo verso Giove. Clarke stesso, nel romanzo ispirato alla sceneggiatura, suggerisce che ilsia un dispositivo creato da una civiltà superiore per guidare lo sviluppo delle specie intelligenti.