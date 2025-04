Zon.it - 13ª edizione di “C’era una volta”: penultimo appuntamento con “Aristogattoni” al Teatro Delle Arti di Salerno

Leggi su Zon.it

Prosegue con grande successo la 13ªdella rassegna di family show organizzata dalla Compagnia dell’Arte di, con un evento imperdibile che si terrà domenica 6 aprile 2025 aldi. In scena, ildella stagione con “”, uno spettacolo musicale che coinvolgerà grandi e piccini in un’avventura tutta da vivere.”, scritto e diretto da Antonello Ronga, racconta le avventure della dolce Duchessa e dei suoi vivaci micini, che dovranno affrontare un viaggio pieno di sorprese per tornare a casa. Ma niente paura, tra swing, risate e nuovi amici, troveranno la strada giusta, regalando al pubblico un’esperienza emozionante e divertente.I protagonistiI protagonisti dello spettacolo saranno Alessandro Amatrudo, Maria Chiara Basso, Francesca Canale, Mauro Collina, Chiara D’Amato, Gianni D’Amato, Alessandro Musto, Peter Zobel, con la partecipazione del Professional Ballet di Pina Testa e le coreografie di Fortuna Capasso.