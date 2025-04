Ultimouomo.com - 10 derby che hanno fatto la storia recente di Milan-Inter

Leggi su Ultimouomo.com

17dio in cinque anni – e tra meno di un mese saranno 19. Quasi quattroa stagione, più che Serie A una media da NBA, o Superlega se volete. Nellao post-Covid che frenetizza qualunque evento, lo frulla lo trita lo sminuzza come un robot da cucina, nellao in cui tra l'andata e il ritorno della semifinale di Coppa Italia cadrà ineffabile il Fuorisalone 2025, nellao brutta sporca e cattiva detestata da legioni di blogger e freelance che tuttavia non possono fare a meno di viverci da quindici anni, nellao a suo modo “metafora dell'amore” come cantano i Baustelle ilè diventato una faccenda da speed date, da app di incontri tutti diversi e in contraddizione tra loro. Non ce n'è mai uno davvero uguale a un altro: le solide certezze di un'andata si confondono e si perdono nell'isteria a soggetto di un ritorno.