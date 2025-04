Dailyshowmagazine.com - ? La Cultura del Liscio: Intervista con Gessica Allegni, Assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna

Nell’ultima puntata del podcast “La Balera”, condotto da Sofia Riccaboni, è intervenuta, neo-. L’incontro ha messo in luce l’importanza di valorizzare il patrimonio musicale, in particolare il, un genere ricco di storia e tradizione. La Musica del, Un Patrimonio da Valorizzareha condiviso la sua esperienza nel nuovo ruolo di, sottolineando la ricchezzale dell’. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di esplorare le varie realtà artistichee raccogliere idee per sostenere e valorizzare il panorama musicale, con un focus particolare sulla tradizione dele Tradizione, Un Patrimonio da SostenereLaha confermato il suo impegno nel sostenere la candidatura dela Patrimonio dell’Umanità UNESCO.