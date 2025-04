?? ATTENZIONE | SEGNALAZIONE NUMERO PERICOLOSO – TRUFFA DELL’AMORE COSTA D’AVORIO +33 756838004 ??

ATTENZIONE: SEGNALAZIONE NUMERO PERICOLOSO – TRUFFA DELL’AMORE COSTA D’AVORIO (+33 756838004) Il NUMERO telefonico +33 756838004 è stato identificato e segnalato da NUMEROse vittime alle autorità competenti come un contatto utilizzato per perpetrare la nota “TRUFFA DELL’AMORE” proveniente dalla COSTA D’AVORIO. Questo specifico NUMERO è associato a un gruppo organizzato di TRUFFAtori che agisce prevalentemente online, sfruttando sentimenti e vulnerabilità emotiva.Metodo di TRUFFA: “Romance Scam” o TRUFFA DELL’AMORELa “romance scam”, o TRUFFA DELL’AMORE, è una frode che si basa sul coinvolgimento emotivo delle vittime, prevalentemente uomini e donne che cercano relazioni sentimentali autentiche su siti di incontri, social network o app di messaggistica come WhatsApp. I TRUFFAtori creano profili falsi con foto attraenti, spesso rubate da persone reali e ignare, presentandosi sotto falsa identità come uomini o donne alla ricerca di relazioni sincere. Leggi su Citypescara.com (+33) Iltelefonico +33è stato identificato e segnalato dase vittime alle autorità competenti come un contatto utilizzato per perpetrare la nota “” proveniente dalla. Questo specificoè associato a un gruppo organizzato ditori che agisce prevalentemente online, sfruttando sentimenti e vulnerabilità emotiva.Metodo di: “Romance Scam” oLa “romance scam”, o, è una frode che si basa sul coinvolgimento emotivo delle vittime, prevalentemente uomini e donne che cercano relazioni sentimentali autentiche su siti di incontri, social network o app di messaggistica come WhatsApp. Itori creano profili falsi con foto attraenti, spesso rubate da persone reali e ignare, presentandosi sotto falsa identità come uomini o donne alla ricerca di relazioni sincere.

