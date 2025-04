Zeudi la sua vittoria Grande Fratello la scoperta pazzesca dopo la finale E bufera su Jessica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Colpo di scena clamoroso alladel: lunedì sera non soloDi Palma non ha vinto come pensavano molti (il testa a testa nei sondaggi era dato con Helena Prestes, ndr), ma è addirittura arrivata ultima. È uscita subitoMariaMinghetti, che non ha partecipato alla corsaperché battuta da Chiara. E così la ex Miss Italia è stata a sorpresa la prima eliminata delladel reality.il duello fra Chiara e Mariache ha decretato la quinta finalista, infatti, i 5 rimasti sono stati chiamati a scegliere un piramidale. Il nero significava dritti al televoto, quello oro avrebbe deciso chi mandare in nomination insieme a quello che avrebbe preso il nero. E cosìha preso il nero e Lorenzo quello oro, mandando così al televoto per l’eliminazione contro lei, Helena.