Inter-news.it - Zanchetta: «Episodi decisivi! Oggi c’è tanto rammarico»

Archiviata la sconfitta contro il Trabzonspor, il tecnico dell’Inter Primavera, Andrea, ha parlato dell’eliminazione dalla Youth League.RAGAZZI – Andrea, allenatore della Primavera dell’Inter, ha parlato al termine della sconfitta contro il Trabzonspor in Youth League. Queste le sue parole al canale ufficiale dell’Inter: «Avremmo meritato di vincere, però queste partite si giocano suglie pazienza. C’è, i ragazzi ci hanno creduto e provato fino alla fine. Non siamo stati fortunati nei momenti, è mancata qualità sotto porta e incisività. Un ambiente incredibile, a livello giovanile. È stata un’esperienza bellissima per i ragazzi e per noi dello staff, hanno dimostrato grande personalità, affrontando la gara con sacrificio e la giusta voglia. Mi sono piaciuti tanti.