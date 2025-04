Internews24.com - Zanchetta a Inter TV: «C’è rammarico, ma i ragazzi hanno fatto benissimo. Hanno deciso gli episodi»

di Redazione, le dichiarazioni dell’allenatore dell’Primavera dopo la partita con il TrabzonsporLe parole di Andrea, allenatore dell’Primavera, in esclusiva ai microfoni diTV al termine della sfida di Youth League in casa del Trabzonspor.LE DICHIARAZIONI DI ANDREA–«In virtù delle occasioni che ci sono state da ambo le parti, sicuramente avremmo meritato di vincere, questo è poco ma sicuro. Però dai, queste partite si giocano suglie. Pazienza siamo. Chiaramente c’èperché icicreduto fino alla fine, ciprovato fino alla fine, non siamo stati fortunati nei momenti decisivi e un po anche di. Di qualità sottoporta nel nell’essere più, come dicevi tu, incisivo e avere più cattiveria obiettivamente. Questo è un ambiente incredibile a livello tra virgolette giovanile in questa competizione penso irripetibile.