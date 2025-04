Lopinionista.it - Zaia: “Dazi cigno nero, l’Italia faccia valere il suo rapporto con gli Usa”

VENEZIA – “Il 2 aprile sarà un giorno cruciale per l’economia mondiale. Isaranno il terzoin cinque anni.il proprioprivilegiato con gli Stati Uniti”. Lo afferma il presidente del Veneto, Luca, alla vigilia dell’introduzione della misura economica annunciata da Donald Trump.Per“rischia di non essere il ‘giorno della liberazione’ annunciato da Trump, ma il giorno di un nuovo, dopo la pandemia e le guerre in Ucraina e Israele. Sarà un giorno che resterà nella storia economica e geopolitica del mondo. Ho voluto approfondire perciò i rischi che correrebbe l’economia veneta daiamericani, e i dati sono impressionanti.ha da sempre unprivilegiato con gli Stati Uniti: per questo bisogna trovare a breve un accordo, in forza del legame esistente e oggi politicamente più forte che mai”.