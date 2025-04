Internews24.com - Youth League Inter, il Trabzonspor incubo delle italiane: out già due. Chi vince…

di Redazione, i turchi delsono un vero e proprioper le; ne hanno già fatte fuori dueOggi pomeriggio alle 17:00 l’Primavera si gioca il passaggio del turno in, nei quarti di finale contemplati in gara unica i ragazzi di Zanchetta saranno ospiti dei turchi del. Avversario ostico ma i nerazzurri conoscono le loro qualità, lo hanno dimostrato le fasi a gironi del torneo dove Zanchetta e i sui hanno collezionato solo successi.Le colonne del Corriere dello Sport ricordano giustamente che dal canto suo ilha invece superato Zvijezda, Midtjylland, Buducnost e Sarajevo, accedendo al tabellone principale. Si sono inoltre dimostrati unper due squadrecioè Juventus e Atalanta. Dopo il fischio di inizio si preannuncia un’atmosfera caldissima, la vincente di oggi tra l’altro troverà una tra Salisburgo e Olympiacos in semifinale a Nyon il 25 aprile.