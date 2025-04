Youth League dove vedere il quarto di finale tra Trabzonspor-Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

Torna la, torna il sogno dell’Primavera guidata da mister Zanchetta. Dopo un percorso netto di sei vittorie su sei nel girone unico di qualificazione alle fase ad eliminazione diretta, i ragazzi di Zanchetta hanno continuato a mietere vittime sul loro cammino. Domato prima il Lille ai sedicesimi, e poi il Bayern Monaco agli ottavi grazie alla lotteria dei rigori. Adesso, sul cammino verso la conquista della competizione, arriva ilLa sfida è su gara unica. Vincere oggi significherebbe già conquistare il passaggio in semi. Si gioca però in Turchia, e soprattutto con unche ha dimostrato di avere un ottimo feeling nella sfida alle italiane in questa stagione, avendo eliminato nelle fasi precedenti già Atalanta e Juventus.