WWE | Incidente stradale per Mick Foley

Durante la sua carriera,ci ha abituati a farci preoccupare per la sua incolumità. Dall’iconico doppio volo dalla cella nel match contro Undertaker nel 1998, fino al tavolo infuocato su cui finì al termine del match contro Edge del 2006, passando per i tanti spot con le puntine contro Randy Orton e altri. Ma anche ora che si è ritirato, ha trovato il modo di mettere a rischio la sua sicurezza.Per fortuna niente di graveIn un post pubblicato sul suo profilo Facebook, infatti,ha rivelato di aver fatto und’auto – non esattamente una passeggiata, a giudicare dallo stato della sua automobile. Fortunatamente, però, ne è uscito illeso o quasi: per lui una notte in ospedale, con qualche dolore alle gambe e un leggero trauma cranico.