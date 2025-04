Zonawrestling.net - WWE: Fischi a Londra, rabbia nel backstage, Rhea Ripley accusa Bianca Belair di averla sabotata

Leggi su Zonawrestling.net

L’episodio del 31 marzo di RAW si è concluso nel caos totale alla O2 Arena di, enon aveva intenzione di restare in silenzio.Dopo settimane di tensione,ha finalmente ottenuto il tanto atteso rematch per il Women’s World Championship contro IYO SKY, ma con un colpo di scena importante:era l’arbitro speciale. Questa situazione ha portato esattamente al tipo di controversia che tutti si aspettavano, con un finale che ha lasciato i fan furiosi eancora di più.Il match è stato intenso fin dall’inizio.ha cercato di restare neutrale nei primi minuti, arrivando persino a separare fisicamente le due quando la situazione si è surriscaldata negli angoli del ring. Ma ben presto tutto è andato fuori controllo.aveva IYO in posizione per la vittoria dopo aver eseguito la sua Riptide, manon era in vista per contare lo schienamento, avendo subito un calcio in faccia dalla stessa