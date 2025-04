Oasport.it - WTA Charleston, avanzano Ajla Tomljanovic e le sorelle Kudermetova

Dieci incontri dei trentaduesimi di finale caratterizzano la prima giornata del WTA 500 di, torneo che si gioca sulla terra verde. L’arrivo della pioggia impedisce la disputa dei due match della sessione notturna, sospeso sul 4-2 a favore di Sofia Kenin l’incontro con Bernarda Pera.al secondo turno, ai danni della giapponese Okamura, e le, Polina supera la romena Begu, Veronika annichilisce l’americana Mateas.In apertura di giornata Elisabetta Cocciaretto crolla alla distanza contro Caroline Dolehide dopo aver condotto per 4-2 nel primo parziale. La tennista americana vince 6-4 6-1,un’ora e venti la durata del confronto, e sfiderà al secondo turno la testa di serie numero due Madison Keys. Vittoria in rimonta per. La giocatrice australiana s’impone, in un’ora e cinquantatré minuti, 3-6 6-1 6-2 sulla giapponese Kyoka Okamura.