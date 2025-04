Oasport.it - WTA Bogotà 2025, Lucrezia Stefanini annuncia il forfait ancora prima di scendere in campo

Leggi su Oasport.it

era attesa questa sera nel suo match di primo turno nel WTA di, ma la tennista toscana hato poco fa il suo ritiro dal torneo in Colombia. La numero 148 del mondo avrebbe dovuto affrontare la padrona di casa Emiliana Arango, testa di serie numero quattro, ed invece al suo posto ci sarà una lucky loser, la rumena Patricia Maria Tig.Da capirequali sono le motivazioni che hanno portato l’azzurra a rinunciare al torneo colombiano, uno di quelli che apre ufficialmente la stagione sul rosso.aveva sfiorato l’accesso al tabellone principale del Masters 1000 di Miami, perdendo nel turno decisivo contro la slovacca Rebecca Sramkova in rimonta per 3-6 6-1 6-3.Successivamente la tennista toscana aveva preso ad un torneo Challenger in Messico a Puerto Vallarta, dove aveva perso immediatamente al primo turno con un duplice 6-2 dalla tedesca Tatjana Maria.