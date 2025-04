Mondouomo.it - Watches & Wonders 2025: Il Grande Spettacolo dell’Alta Orologeria Mondiale Apre le Porte a Ginevra.

Leggi su Mondouomo.it

Oggi, 1 aprile, si inaugura ala più importante e attesa fiera dell’: con un record di 60 marchi partecipanti, tra cui prestigiose new entry come Bulgari,si preannuncia come l’edizione più ricca e completa di sempre. L’evento, che si svolgerà fino al 7 aprile, trasformerà la città .