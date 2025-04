Formiche.net - Wang Yi va a Mosca per cercare di allontanare Trump e Putin

Leggi su Formiche.net

“Amici per sempre, nemici mai”. Così il ministro degli Esteri cineseYi si è espresso dopo essere atterrato aper una visita di tre giorni nella capitale del Paese con cui Pechino ha stretto una “partnership senza limiti”, nei giorni immediatamente precedenti all’invasione dell’Ucraina lanciata nel febbraio 2022. E proprio sulla base di questa partnership il plenipotenziario cinese ha spiegato che la formula da lui stesso impiegata “serve come solida base giuridica per far progredire la cooperazione strategica a un livello superiore”.Nei giorni della sua visita diplomatica ail ministro cinese si è incontrato con la sua controparte russa Sergei Lavrov, al termine della quale i due hanno nuovamente affermato la vicinanza dei rispettivi Paesi (“La Russia e la Cina sono unite non solo dalla fratellanza storica e militare e da un lungo confine comune, ma anche da tradizioni secolari di buon vicinato e da un’ampia comunanza di interessi nazionali.