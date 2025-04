Dailymilan.it - Walker, leadership da vendere: il rimprovero a Joao Felix

La gara di lunedì contro il Napoli, uno dei tanti passi falsi del Milan in questa stagione, ha sicuramente lasciato tanti spunti di riflessione alla squadra. Un po’ tutti hanno deluso, ma una cosa è sicuramente cambiata dall’inizio della stagione all’interno dello spogliatoio: l’armonia tra compagni. Nel video virale ildi.Se infatti da una squadra senza armonia ci aspetteremmo silenzio nei momenti di difficoltà, all’interno dello spogliatoio dei Diavoli non manca il confronto e il dialogo: a dimostrarcelo sono.Il portoghese è arrivato in casa Milan a gennaio tra l’affetto e le aspettative della gente; da quel momento qualche guizzo positivo, ma nulla di che: il riscatto dei rossoneri sembra infatti allontanarsi sempre di più.Eppure le aspettative erano ben altre, l’esordio a San Siro è stato dei migliori: gol contro la Roma ai quarti di Coppa Italia, in quell’eroico match terminato 3-1 il 5 febbraio scorso.