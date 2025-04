Casertanews.it - Vuole accoltellare il fidanzato della ex e ferisce l'amico 34enne: caccia all'uomo

Geloso del nuovo compagno dell’ex moglie, accoltella undurante una lite: èad undi origini tunisine. I fatti a Sparanise, in via Fondo Rieco, questa mattina (1 aprile) alle 6:30. I Carabinieri hanno raggiunto il posto dopo una segnalazione per una violenta lite in corso.