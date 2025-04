Tvzap.it - Vulcano a rischio di eruzione: panico in tutta la zona, decine di famiglie evacuate

Leggi su Tvzap.it

Social. La rinomata Blue Lagoon e la cittadina di Grindavík, situate nel sud-ovest dell’Islanda, sono state recentemente. Questo provvedimento è stato adottato a seguito di una serie di scosse sismiche che potrebbero anticipare una possibilevulcanica, come indicato dagli esperti del settore.Leggi anche: Terremoto, la terra continua a tremare: nuova scossa di magnitudo 5.1Allerta sismica in Islanda: segnali di intrusione magmatica nel cratere SundhnúkagígarIl fenomeno, descritto come uno “sciame sismico”, ha avuto origine nel cratere Sundhnúkagígar nelle prime ore del giorno, secondo l’Ufficio Meteorologico Islandese (IMO). Le scosse sono state accompagnate da cambiamenti significativi di pressione e deformazioni nei pozzi di perforazione gestiti dalla compagnia HS Orka.