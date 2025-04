Quotidiano.net - Von der Leyen mostra i muscoli: “Dazi, Europa pronta a vendicarsi”

Bruxelless, 1 aprile 2025 – Domani, 2 aprile, entreranno in vigore ireciproci annunciati da Trump. In sostanza verranno introdotte tariffe sulle importazioni da Paesi che le applicano sui prodotti Usa. Ma non è ancora ben chiaro in che misura e su che prodotti e, soprattutto, se il presidente degli Stati Uniti effettuerà una delle tante giravolte a cui sta abituando il Mondo. Giovedì 3 aprile invece scatterannodel 25% su tutte le auto importate negli States. Intanto l’si prepara mentre i mercati da giorni vanno su e giù e l’oro raggiunge nuove quotazioni record di 3.177 dollari l’oncia. “Questo scontro non è nell'interesse di nessuno”: quella tra l'Ue e gli Usa “è la relazione commerciale più grande e prospera al mondo e staremmo tutti meglio se potessimo trovare una soluzione costruttiva.