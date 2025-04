Lapresse.it - Von der Leyen: “Lo scontro sui dazi è un errore degli Stati Uniti”

“Tanti europei si sentono completamente scoraggiati dall’annuncio. Vorrei essere chiara: l’Europa non ha iniziato questo confronto. Pensiamo che sia sbagliato. Ma il mio messaggio per voi oggi è che abbiamo tutto ciò che serve per proteggere la nostra gente e la nostra prosperità”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo. “Il nostro obiettivo è una soluzione negoziata. Ma naturalmente, se necessario, proteggeremo i nostri interessi, i nostri cittadini e le nostre aziende. E voglio essere molto chiara sull’obiettivo della nostra risposta. Pensiamo che questo confronto non sia nell’interesse di nessuno”.