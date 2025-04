Quotidiano.net - Von der Leyen: l'Europa pronta a rispondere ai dazi USA con unità e determinazione

Tanti europei si sentono profondamente scoraggiati dagli annunci provenienti dagli Stati Uniti sui, "sia chiaro: l'non ha iniziato questo scontro. Riteniamo che sia sbagliato. Ma il messaggio che voglio trasmettervi oggi è anche che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per proteggere la nostra gente e la nostra prosperità". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo. "Questo scontro non è nell'interesse di nessuno": quella tra l'Ue e gli Usa "è la relazione commerciale più grande e prospera al mondo e staremmo tutti meglio se potessimo trovare una soluzione costruttiva. Allo stesso tempo, deve anche essere chiaro: l'non ha iniziato questo scontro. Non vogliamo necessariamente vendicarci, ma abbiamo un piano forte per vendicarci se necessario".