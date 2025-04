Sport.quotidiano.net - Volley serie C. Alla San Pio X il derby con la Benedetto Cento

InC maschile la San Pio X si aggiudica nettamente ilcon la, confermando di essere tornata ai livelli del girone di andata. Se prima di Natale la squadra targata Arredo Uno aveva dato la sensazione di poter lottare per il primo posto che vale la promozione diretta inB, dopo la pausa i gialloneri hanno accusato una flessione che ha compromesso il raggiungimento del grande obiettivo. La San Pio X però non ha gettato la spugna e settimana dopo settimana ha ripreso a correre. Il colpaccio sferrato con la lanciatissima Consar Ravenna aveva rappresentato un chiaro segnale, certificato nell’ultimo turno in casa contro la Pasquali. A Pontelagoscuro finisce 3-1 per la San Pio X (25-12, 21-25, 27-25, 25-18 i parziali), che con questi tre punti consolida il terzo posto in classifica a +3 sulla Consar Ravenna, sconfitta 3-0 sul campo della capolista Paolo Poggi