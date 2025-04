Sport.quotidiano.net - Volley serie B e C. Ok la ’Pietro Pezzi’

Vittorie e sconfitte, come sempre, nel weekend delnostrano diB, C e D. Nel girone F diB2 femminile poca fortuna per la My Mech Cervia che cade 3-0 (25-20, 25-17, 25-18) in casa dell’Arbor Reggio Emilia, quinta forza del campionato. Va decisamente meglio al Massa, ottavo nel torneo con 29 punti (contro i 23 di Cervia) ma l’avversario era il derelitto Mega, ancora a secco di punti in campionato: 3-0 (25-9, 34-32, 25-22). Nel girone B diC maschile, dopo la sconfitta contro Forlimpopoli, che l’ha allontanata dal primo posto, riprende la corsa della Pietro Pezzi in casa dei ferraresi del Niagara, travolti 3-0 (25-17, 25-15, 30-28) a domicilio. Pezzi sempre seconda ma a -6 dai bolognesi della Paolo Poggi che fa sua 3-0 (25-21, 28-26, 25-20) la gara contro i giovani ravennati della Consar, ora quarti staccati dall’Arredo Uno.