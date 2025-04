Oasport.it - Volley, Novara vince la CEV Cup! Le piemontesi trionfano in Europa, Alba Blaj ko

ha vinto la CEV Cup difemminile, la seconda competizione europea per importanza. Dopo essersi imposte per 3-1 nella finale d’andata giocata settimana scorsa di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, leavevano bisogno di conquistare almeno due set nella sfida di ritorno contro l’per alzare al cielo il trofeo. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno dettato legge nei primi due parziali in trasferta e hanno così potuto festeggiare il trionfo continentale.La prima frazione si è rivelata particolarmente combattuta e giocata punto a punto, con le rumene che hanno provato il tutto per tutto per provare a ribaltare la contesa. Le rosablù hanno avuto a disposizione cinque set-point non consecutivi nella lunga serie ai vantaggi, riuscendo a spuntarla soltanto al sesto tentativo.