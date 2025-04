Volley femminile | Novara vince la Cev Cup 2025 Alba Blaj ko in finale

Leggi su Sportface.it

la Cev Cup 2024/. Le ragazze di Lorenzo Bernardi confermano il successo dell’andata (3-1) e battono anche nel ritorno l’conquistando la prima Cev della sua storia. 30-28 25-17 28-26 il punteggio in favore delle piemontesi, che chiudono i conti per la coppa già nel secondo set e mettono la ciliegina sulla tortando il terzo set con le seconde linee in campo. È la 17ª volta che l’Italia porta una sua squadra a sollevare la Cev Cup ed è la terza edizione nelle ultime quattro con il tricolore in festa (Milano 2021/22, Modena 2022/23,2024/25). Trofeo numero 54 in carriera per Bernardi che, dopo cinque Cev vinte da giocatore, si prende anche la prima da allenatore.tornerà in campo nel weekend (6 aprile ore 15.20) per gara-3 delle semifinali Scudetto di Serie A1.