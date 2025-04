Oasport.it - Volley, Fabio Balaso operato: come sta l’azzurro e i tempi di recupero. L’Italia attende il libero

si è sottoposto a un intervento chirurgico, presso il Policlinico Universitario di Modena, per ridurre la frattura spiroide al quarto metacarpo della mano destra. L’operazione di riduzione e osteosintesi, eseguita dall’equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo, è durata circa un’ora ed è perfettamente riuscita.Ricordiamo che ildi Civitanova si è infortunato venerdì scorso durante un allenamento, scontrandosi in maniera accidentale con un compagno di squadra. Il primo responso parla di almeno trenta giorni di, ma lo staff medico della società marchigiana ha già predisposto un piano che permetterà al pallavolista di iniziare precocemente la mobilizzazione della mano.L’intento è quello di favorire una riabilitazione rapida e funzionale, ma il 29enne non potrà proseguire la propria avventura nei playoff scudetto.