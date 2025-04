Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, l’ipotesi che vada in quella big non è ancora tramontata! Arriva l’annuncio dell’allenatore che tiene invita la pista!

di RedazionentusNews24, il centravanti bianconero ènel mirino di quel club di Premier League:in vita la!Il calciomercatopotrebbe vivere una fase di totale apprensione che riguarda il futuro di Dusan. Il centravanti serbo potrebbe andare via al termine di questa stagione. Su di lui c'è l'Arsenal, come ha riportato oggi Sport Mediaset. La possibilità èviva grazie alle paroledei Gunners, Mikel Arteta. Ecco cos'ha detto l'allenatore spagnolo.PAROLE – «Dobbiamo migliorare la profondità della squadra. Vogliamo migliorare certe skill e qualità che ci servono per fare un ulteriore passo in avanti. Sarà un grande mercato, sono molto eccitato».