Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il serbo ora sogna la Premier League: quattro club in corsa per l’estate. Tutti gli aggiornamenti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il centravantiin scadenza nel 2026 oralainpergliL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare del futuro di Dusan, attaccante in scadenza di contratto con lanel giugno del 2026 e che senza rinnovo si appresta a salutare i bianconeri già in estate.Il suo obiettivo è trovare continuità e gol per trascinare laal quarto posto e mettersi in mostra sul mercato. Il suo futuro potrebbe essere in, lì dove lo monitorano Arsenal, Newcastle, Chelsea e Manchester United.Leggi suntusnews24.com