Ilfoglio.it - Vita e libertà, ecco le storie dei “Giusti” in lotta contro il fondamentalismo

Leggi su Ilfoglio.it

Di alcune e alcuni di loro ricordiamo il nome, come per Masha Jina Amini, la giovane donna assassinata a 23 anni il 16 settembre 2022 dalla Po. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti