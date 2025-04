Veronasera.it - Visita guidata: "San Fermo, segreti e capolavori in riva al fiume"

Leggi su Veronasera.it

Due chiese in una, sorte sui resti di uno dei primi edifici di culto cristiani a Verona. Dedicata ai leggendari santie Rustico, i primi ad essere martirizzati in città. Cartaginesi o paladini di Carlo Magno: il mistero sui due martiri rimarrà, forse, tale per sempre. Oggetto di una contesa.