Pisatoday.it - Visita guidata gratuita al Museo dell'Opera del Duomo

Leggi su Pisatoday.it

26 sale e 380 opere daremente sotto la guida di esperti. È la propostaa Primaziale Pisana che ha in programma per sabato 12 aprile una nuova data per le visite gratuite guidate deldel. Itori interessati potranno cogliere l'opportunità.