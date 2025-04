Scuolalink.it - Violenza di genere: il ruolo delle scuole nella prevenzione

Leggi su Scuolalink.it

Ladie il femminicidio continuano ad essere temi di allarmante attualità, sottolineando l’urgenza di interventi educativi efficaci per prevenire tali crimini. In risposta, cresce l’idea di inserire percorsi di educazione socio-emotiva nelle, per aiutare i giovani a sviluppare competenze emotive fondamentali per prevenire conflitti e promuovere il rispetto reciproco. Questo articolo .di: ilScuolalink.