Zonawrestling.net - Vince Russo sulle scelte del team creativo della WWE:”Hanno rovinato l’immagine di Gunther”

La WWE ha alzato il livellofaida tra Jey Uso e il World Heavyweight Championnell’ultimo episodio di RAW, facendo sì che il campione distruggesse completamente Jimmy Uso.Sebbene l’obiettivo fosse quello di rafforzare l’aura del “Ring General”,ha sottolineato come il recente booking del campione abbia annullato tutto il lavoro fatto dal. Prima dell’episodio di RAW di questa settimana,era stato protagonista di numerosi match televisivi. In molte di queste occasioni,era stato messo alle corde da avversari che, realisticamente, avrebbe dovuto sconfiggere con facilità.Parlando a Legion of RAW su Sportskeeda Wrestling,ha ricordato a tutti il match dicontro Axiom e come la star mascherata sia riuscita a mettere a segno molte mosse offensive.