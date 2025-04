Iltempo.it - Vince la fiction Costanza su Rai1. Bene Porro, Marcuzzi fa flop

Gli ascolti del lunedì sera televisivo vedono in prime time suil secondo appuntamento con la nuova, interpretata da Miriam Dalmazio, Marco Rossetti e Lorenzo Cervasio conquistare il 22.8% di share pari a una media di 4.044.000 spettatori,ndo la serata. Su Canale5 la finale del Grande Fratello vinta da Jessica Morlacchi e condotta da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi con la partecipazione di Rebecca Staffelli, ha invece totalizzato una media di 2.690.000 individui all'ascolto pari a uno share del 22.0% in netta crescita. Quanto agli altri programmi, su Rai2 Obbligo o verità con Alessiaha segnato una media di 679.000 telespettatori con uno share del 3.5%, (presentazione: 1.6% - 338.000), in netto calo rispetto all'esordio di sette giorni fa.