Villaricca, viaggio d’istruzione in Cilento diventa incubo

Febbre alta, vomiti e malessere per più di 100 tra alunni e docenti: i NAS scoprono Escherichia coli nell’acqua depurata. Un momento felice di inclusione e condivisione si è trasformato in unper una scolaresca di: su 106 tra alunni e docenti 103 hanno avuto i sintomi di un’intossicazione alimentare.Fortuna ha voluto che i sintomi, quali nausea, vomito, dissenteria, febbre e spossatezza, siano iniziati al rientro, avvenuto mercoledì 26 marzo.Ovviamente la Dirigente dell’Istituto si è subito attivata e ha denunciato la situazione all’Asl Napoli 2 e a quella di Salerno, con cui sono in contatto h24.Stessa situazione è accaduta ad una scolaresca delle Marche che ha visitato le Grotte di Pertosa e ha mangiato nello stesso ristorante di Paestum.I Nas hanno svolto le indagini e si è scopeto che la causa è legata all’acqua “depurata” dell’ultimo ristorante, in cui i ragazzi hanno pranzato: l’esito delle analisi da parte dell’Asl di Salerno ha riscontrato la presenza del batterio Escherichia coli.