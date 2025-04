Teleclubitalia.it - Villaricca, “Celebrato il consiglio Comunale sul Bilancio senza aver convocato l’opposizione”

Leggi su Teleclubitalia.it

Si è consumato ieri, 31/3/2025, l’ennesimo atto di mortificazione e di arroganza della maggioranza nei confronti della minoranza. Infatti, per le 16:00, era prevista la seconda convocazione per la celebrazione del, non essendosi tenuta la prima per mancanza del numero legale., “ilsul” Tuttavia .L'articolo, “ilsul” Teleclubitalia.