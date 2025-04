Ilgiorno.it - Villanterio, esplosione nella palazzina: il ferito trasferito al Niguarda, dovrà essere operato

(Pavia) - Escluso il gesto volontario, resta da chiarire cosa possa aver provocato la fuga di gas che solo per una serie di coincidenze non ha provocato vittime. L’unico, il 58enne che abitava nell’appartamento sventrato dall’di domenica mattina in via Donizetti a, inizialmente trasportato con l’ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, è poi stato trasal Centro grandi ustionati deldi Milano. Non è in pericolo di vita, masottoposto a delicati interventi chirurgici di plastica ricostruttiva per le gravi ustioni riportate a volto, braccia, torace e addome, in un percorso di ripresa che si preannuncia lungo e difficile. Per le sue condizioni non è stato ancora sentito dai carabinieri che con i vigili del fuoco stanno effettuando accertamenti per chiarire l’accaduto, ma è stata di fatto esclusa l’ipotesi di un suo gesto volontario.